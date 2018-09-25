Anne ve baba adayları eğitimde

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay),()-HATAY'ın İskenderun Devlet Hastanesi Gebe Okulu, anne adaylarının yanı sıra babalara da eğitim veriyor.

Hastane bünyesinde kurulan gebe okulunda eğitmenler tarafından gebeler ve baba adayları doğum eylemini, ağrı yönetimini ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak için eğitimler veriliyor.

Gebe Okulu eğitmenleri Nuray Vuran ve Gül Gözüküçük nezaretinde gerçekleştirilen eğitimlerde gebelik ile başlayan gebelik eyleminin, başından gebeliğin sonlanmasına kadar olan süre içerisinde başta anne adayları olmak üzere zaman zaman babalarında katıldığı eğitimler sürekli verildiğini kaydettiler.

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