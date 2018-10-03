Anne sütünün önemine dikkat çekildi

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası kapsamında, anne sütünün önemine dikkat çekmek için, emzirme günü etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Ünal, hastane yönetimi, çalışanlar,İKÇÜ Tıp Fakültesi öğrencileri ile çok sayıda anne ve anne adayları katıldı. Başhekim Prof. Dr. Nurettin Ünal, "Anne sütü psikolojik, ekonomik, steril ve pratiktir. Anne sütü bebeğin ihtiyacı olan bütün besin ve vitaminleri içermektedir. Şu ana kadar anne sütüne yakın içerikli bir gıda üretilmiş değildir. Dolayısıyla ilk 6 ayda mutlaka anne sütü diyoruz, yapılan araştırmalar göstermiş ki şu anda dünyadaki hastalıkların artmasındaki nedenlerden bir tanesi sezaryenle yapılan doğumlardır. Her şeyin doğalının olması en güzelidir. O yüzden bu tarz etkinlikler farkındalık için çok önemlidir. Amacımız toplumda sağlıklı birey sayısını arttırmaktır" dedi.

Etkinlikte anne ve anne adaylarına, anne sütü ve emzirmeye dair tüm konularda bilgiler verildi, soruları cevaplandı. Etkinlik, anne sütünün önemini anlatan bilgilendirme kitapçığı dağıtımı ve yapılan ikramlar ile son buldu.

İZMİR, ()

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