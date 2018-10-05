Anne sütü, kanser riskini azaltıyor

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Anka Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yasemin Dokuzoğlu Tanın, '1-7 Ekim Emzirme Haftası' kapsamında anne sütünün önemine dikkat çekti.

Bebeğin fiziksel ve ruhsal sağlığı için en uygun besinin anne sütü olduğunu dile getiren Özel Gaziantep Anka Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yasemin Dokuzoğlu Tanın, bu nedenle doğumdan hemen sonra her annenin bebeğini emzirmeye başlamasının önemli olduğunu belirtti.

Bebeklerin ilk altı ay yalnızca anne sütü ile beslenmesinin bebek ölümleri ve hastalanmalarını engelleyeceğini söyleyen Op. Dr. Tanın, " Her damlası hazine değerinde olan anne sütünün yerini hiçbir mama tutamaz. Annelerin bebeklerini emzirmeye ilk 1 saat içinde başlaması ve ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslemesi önemlidir. Genellikle doğumun birinci gününde gelen ve ortalama 4-7 gün süren ağız sütü bebeğin ilk aşısıdır. Çinko, sodyum, potasyum, protein açısından zengin, büyüme faktörleri ve enfeksiyonla mücadelede bebek için birçok faydası bulunan ağız sütünün bir damlası bile altın değerindedir. Ağız sütü bebeğin mikroplara karşı direkt savunma yapmasını sağlar. Sarılığı önler kabızlık ve ishale engel olur. Alerji riskini azaltır. Anne sütü ile beslenen çocuklar hastalıklara karşı daha dirençli olur" dedi.

Hayat boyu etkilerinin hissedileceği anne sütünün adeta kalkan gibi koruyucu olduğunu dile getiren Op. Dr. Tanın, emzirmenin sadece bebek için değil, anne için de önemli olduğunu belirterek, şunları dedi:

"Düzenli ve uzun süreli emzirme, bebeğin sağlıklı gelişimine yardımcı olduğu gibi anneyi de korumaktadır. Emziren annelerde doğum sonrası rahim daha kolay toparlanmakta, meme, yumurtalık kanseri ve idrar yolu iltihabı daha az görülmektedir. Emzirmek anneleri anemi riskinden ve romatizmal hastalıklardan korumaktadır. Doğumdan hemen sonra, annenin bebeği emzirmesi, doğum sonrası kanamaların azalmasını sağlar. Hamilelik süresince alınan kiloların verilmesine yardımcı olur. Emzirme ile anne ve bebek arasında duygusal bağ oluşur. Diğer yandan emziren annelerin daha sakin olduğu gözlenmiştir. Anne, emzirdiği sürece enerji, protein ve kalsiyum bakımından zengin gıdalar tüketmelidir. Zayıflamak için en az 6 ay boyunca diyet uygulamamalıdır. Çünkü zayıflama kaygısı ile yapılan yanlış diyetler süt oluşum düzeyini etkiler, hatta sütün kesilmesine neden olabilir. Annelerin sütünü arttırması için doğal ve dengeli beslenmenin yanında günde 2,5-3 litre su tüketilmesi de önemlidir. Sağlıklı emzirme için, emziren annelerin beslenme kadar uyku düzenlerine, meme temizliği ve emzirme pozisyonlarına da dikkat etmeleri gerek."

Birçok annenin sütünün bebekleri için yetersiz olduğu endişesine kapıldığını da ifade eden Tanın, “Doğumdan hemen sonra anne, sütü yeterince gelmediği için hemen endişeye kapılmamalı ve emzirmeye devam etmelidir. Bebeğin günde en az 5-6 kez idrar, 2-3 kez de dışkı yapması, ayda en az 500-600 gram kilo alması anne sütünün yeterli olduğunu göstermektedir. Bebek huzursuzsa ve uyumakta zorluk çekiyorsa yeterli beslenmemiş olabilir. Bu durum sadece yetersiz beslenmediğinde değil, annenin bebeği rahatsız edici gıdalar alması ve bunun da süt yoluyla bebeğe geçmesinden kaynaklı da olabilir. O nedenle emzirme döneminde anne yediklerine çok dikkat etmelidir" şeklinde konuştu.

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