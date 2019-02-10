Anne Meclisi Derneği'nden Vali Demirtaş'a ziyaret 

ADANA, () - ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Anne Meclisi Derneği Başkanı Oya Kalender ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Vali Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç ve İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karaveli'nde bulunduğu ziyarette Anne Meclisi Derneği Başkanı Oya Kalender ve yönetim kurulu üyeleri, derneğin kuruluş amacı ve toplumun farklı kesimlerine mensup annelere yönelik olarak gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgiler verdi. Dernek Başkanı Oya Kalender, öncelikli amaçları arasında, annelik kavramına yönelik sosyal farkındalık oluşturmak ve istihdam konusunda çalışmalar yaparak, topluma katkı sağlamak olduğunu ifade etti. Anne Meclisi Derneği Başkanı Oya Kalender ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden ve verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür eden Vali Mahmut Demirtaş ise konuşmasında, Annelik olgusunun ulvi bir kavramı da barındırdığına dikkat çekti. Annelerin, yetiştirdikleri çocukları ile aynı zamanda geleceği inşa ettiklerini belirten Vali Mahmut Demirtaş, derneğin daima yanlarında ve destekçisi olacaklarını belirtti.



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