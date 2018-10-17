Anne karnında ani bebek ölümü sendromunun yüzde 25'i sigaradan

ANTALYA, () - ÖZEL OFM Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuğçe Çimen Arslan, gebelikte sigara kullanımının tehlikelerine dikkat çekti. Anne karnındaki ani bebek ölümü sendromunun yüzde 25'inin sigaradan olduğuna vurgu yapan Op. Dr. Arslan, sigara içen anne adaylarının bebeklerinde, doğum sonrası gelişim ve organ bozukluğu yaşanabileceğine dikkat çekti.

Sigarada 4 binden fazla kimyasal bileşen olduğunu söyleyen Op. Dr. Arslan, “Sigara kullanan gebelerimize kullanmaması gerektiğini söylediğimizde henüz zararlarından bahsetmemize fırsat vermeden aldığımız cevap şu oluyor; 'Benim komşum ya da arkadaşım gebeliği boyunca sigara içti, bebeklerini beklenen kilolarda zamanında ve sorunsuz doğurdu. Bence çok abartıyorsunuz bu konuyu'. Aslına bakarsanız hayatında hiç sigara kullanmamış biri olarak bağımlılığın nasıl bir his olduğunu bilmiyorum. Nedeni hastanın çok önemli bir keyif aracını kaybetme korkusu olabilir. Ancak minicik bir bebeğe sağlığa zararı kesin olarak kanıtlanmış bir zehri, kendi isteği ile zerk etmesine anlam veremiyorum" diye konuştu.

BEBEK ANİ ÖLÜM SENDROMUNUN YÜZDE 25'İ SİGARADAN

Sigaradaki nikotin ve karbonmonoksit maddelerinin bebeğin gelişimine oldukça zarar verdiğini, doğum sonrası bebekte gelişim sorunu yaşanabileceğini söyleyen Op. Dr. Arslan, şöyle konuştu:

“Nikotin bebeğinize giden kan akımını azaltır. Bu durum bebekte gelişme sorununu ortaya çıkarır. Nikotin plasentadan salgılanan ve bebeğin büyümesinde görevli olan hormonlardan; büyüme hormonu ve insülin benzeri büyüme faktörü salınımını azaltırken, iştah kesici hormon olarak bilinen leptin hormonunu artırır. Bu durum, doğum sonrası bebeğin çocukluğunu, gençliğini ve erişkinliğini etkileyecek bir insülin dengesi bozukluğuna sebep olur. Nikotinin bebek beynini etkileyerek kalp-solunum sistemi arasındaki kontrol mekanizmasını ve uykudan uyandırma görevini bozduğu bilinmektedir. Bu da ani bebek ölümü sendromu olarak bilinen, hastalığı olmamasına rağmen aniden ölmesi durumuna yol açabilmektedir. Maalesef ani bebek ölümü sendromunun yüzde 25'inin sigaraya bağlı olduğu düşünülmektedir."

BEBEKLERDE ORGANLAR DOĞRU ÇALIŞMAYABİLİR

Op. Dr. Tuğçe Çimen Arslan, gebelik ve emzirme döneminde sigara içen kadınlara, 'acil sigarayı bırakın' uyarısında bulundu. Op. Dr. Arslan, şöyle devam etti:

“Gebelik ve emzirme döneminde alınan nikotinin anne sütü oluşumunu sağlayan prolaktin hormonunu azalttığını, ayrıca sütte bulunun nikotin konsantrasyonunun anne kanındaki miktardan 1.5-3 kat daha fazla olduğunu biliyor muydunuz? Kalsiyum desteği olarak aldığınız bir bardak sütün içine nikotinin, içmiş olduğunuz miktarın 1.5-3 katı kadar fazlasını ilave edip içmek ister miydiniz? Bebeğinize sordunuz mu 'Sütünüzü nikotinli mi' seversin diye, konuşabilseydi cevabı ne olurdu sizce? Yeterince oksijen alamayan bebeğinizin kalbi, bağırsakları, karaciğeri, dalağı, böbrekleri ve de beyni yeterince gelişemiyor. Bağışıklık sistemi doğru çalışmıyor. Anne karnında her gün zehirlenmiş ve yeterince gelişememiş bebeğinizin doğduktan sonra hemen sütünüzü emmesini, hiç mama takviyesine ihtiyaç duymamasını sarılık olmamasını bekliyorsunuz. Peki, tamam diyelim ki bu sorunlardan hiç biri olmadı ya akciğerleri? Solunum organı olan akciğerlerin her bir biriminde elastikiyet ve bağ dokusu kaybına bağlı solunum güçlüğü gelişiyor. Bebeğiniz yeterince soluk alamayan, yeni doğan sarılığı ile hastaneye yatan, hava yolu aşırı hassas olduğu için en ufak toza karşı alerjik reaksiyon geliştiren, 1 yaşından sonra astım atakları olan, kulak burun boğaz ve akciğer ilişkisi bozulmuş, sürekli üst solunum yolu hastalığı geçiren, çocukluğunda sık sık hastaneye giden ve arkadaşları ile oynama vaktini, evinde ateşi yüksek halsiz geçiren bir çocuk olarak çıkıyor karşınıza."

PASİF İÇİCİ ANNE ADAYLARI DA TEHLİKEDE

Op. Dr. Arslan, sadece içen kadınlarda değil, pasif içiciliğe maruz kalan anne adaylarının bebeklerinde de kalıtsal sorunlar yaşandığına dikkat çekti. “Sigaranın ayrıca hem aktif içicilik hem de pasif içicilik ile yarık damak dudak, 'bebeğimin kalbinde delik var' diye tabir ettiğiniz ASD ve VSD gibi kalp anormalliklerine sebep olduğunu biliyor muydunuz" diyen Op.Dr. Tuğçe Çimen Arslan, sigara içen anne adaylarının sigaranın zararlarını dikkate alması gerektiğini söyledi.

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