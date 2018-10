Anne adaylarının rehberi 'Gebe Okulu'

ANTALYA, () - KIZILTOPRAK Mahallesi'nde hizmet veren Şehit Doktor Atilla Nizam Sağlıklı Hayat Merkezi, anne adaylarına kapılarını açtı. Merkez bünyesinde hizmet veren Gebe Okulu'nda, sağlıklı bir hamileliğin sırları anne adaylarıyla paylaşılıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'ya kazandırdığı, Kızıltoprak'taki Şehit Doktor Atilla Nizam Sağlıklı Hayat Merkezi, anne adaylarına Gebe Okulu'nda rehberlik ediyor. Gebelik haftalarına göre eğitim alacak grup belirleniyor ve gebelikle ilgili sorular cevaplanıyor. Her çarşamba saat 14.00'te eğitim verilen Gebe Okulu'nda anne adayları hamilelikleri süresince karşılaşılan sorunların çözümü, beslenme, hamilelikte gerekli tetkik ve testler, tehlike işaretleri, doğum öncesi ve sonrası yaşanan problemler, psikolojik değişimler, doğru emzirme gibi önemli konularda bilgi sahibi oluyor.

SAĞLIKLI BİR DOĞUM SÜRECİ

Anne adayları her çarşamba merkezde buluşuyor. Gebelik süreci ve doğum sonrası dönemi kapsayan her türlü sorularını uzman jinekoloji uzmanlarıyla paylaşma fırsatı bulan anne adayları, bilinçli ve sağlıklı bir doğum süreci yaşıyor.

Gebe Okulu'nda, ilk gebeliğini yaşayan anne adayları ile tecrübeli anneler bir arada tecrübe paylaşımında bulunurken, hamilelikte ve sonrasındaki psikolojik değişimler hakkında da bilgi veriliyor. Doğum sonrası da anneleri takip eden jinekologlar, bebek bakımı, bebek banyosu, doğru emzirme yöntemleri gibi konularda da anneleri bilgilendiriyor.

Eğitim günü müsait olmayan anne adayları, Gebe Okulu'na başvurdukları takdirde randevu alarak da eğitimlerden faydalanabiliyor.

