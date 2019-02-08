Anne adaylarına hamilelik eğitimi

DENİZLİ'de anne adaylarının sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmeleri için başlatılan hamilelik okulunda 12'nci dönem tamamlandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Ailemi Seviyorum' projesi kapsamında ücretsiz düzenlediği Hamilelik Okulu'nda 12'nci dönem tamamlandı. 3 yıl önce "Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller" sloganıyla başlatılan hamilelik okulunda, anne adaylarına gebelikte meydana gelen fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, gebelikte günlük yaşam ve gebelik izlemleri konularında bilgi verildi. Eğitim süresince anne adaylarına, gebelik başlangıcından doğuma kadar olan süreci ve bebeklerin sağlıklı bir şekilde bakımı anlatıldı. Diğer yandan eğitim kapsamında isteyenlere ise özel pilates kursu da ücretsiz olarak verildi.

Kent Konseyi'nde gerçekleştirilen 12. dönem kapanış programına; Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ve 12. dönemde eğitim alan 49 anne adayı ve yakınları katıldı. Başkan Zolan, çocuklarının daha sağlıklı olması için gösterdikleri hassasiyet nedeniyle kursiyerlere teşekkür etti.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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