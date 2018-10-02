Ankutsan zirveye koşuyor

ANTALYA, () - EKONOMİST Dergisi ve Türkiye Ekonomi Bankası'nın (TEB) işbirliğinde düzenlenen geleneksel 'Anadolu'nun en büyük 500 firması- Anadolu Kaplanları' konulu araştırmanın sonuçları açıklandı. Tamamı yerli sermayeye sahip Antalya markası Ankutsan AŞ, Anadolu Kaplanları listesinde 500 firma arasında ambalaj sektöründe 3'üncü, genelde ise 261'inci sıraya yükseldi.

Üç büyük il dışında faaliyet gösteren, büyük holdinglerle bağı olmayan ve yabancı sermaye payı yüzde 50'nin altında olan Anadolu şirketlerini kapsayan araştırmada, 2015 yılında Ankutsan A.Ş gerçekleştirdiği 120,6 milyon lira net satış hasılatı ile 432'nci sırada yer almıştı. Ankutsan AŞ bu performansını 2016'da artırarak ciroda 170,3 milyon liraya ulaştı, ihracatını 6,6 milyon dolara, istihdamını ise 436'ya yükseltti ve Anadolu'nun en büyük 350'nci kuruluşu oldu.

Devlet destekli Ar-Ge Merkezi ve Endüstride 4.0'ı sektörde uygulayan ilk firma olan Ankutsan, 2017'de üretim, ihracat, satış ve istihdam rakamlarını daha da artırarak, 350'nci sıradan 261'nciliğe yükseldi. Ankutsan 2017'de 308,8 milyon lira net satış hasılatı gerçekleştirmiş ve ihracatını 12 milyon dolara çıkarmıştı.

SAYILARLA VE HEDEFLERLE ANKUTSAN

- Türkiye'nin 2'nci En Büyük 500 Firması içinde 5'nci.

- Yıllık 350 bin ton üretim kapasitesi ile Antalya, Ankara, İstanbul ve Mersin fabrikalarında ayda 30 bin ton oluklu mukavva kutu üretimi

- Ankara tesislerinde yarı mamul üretim gerçekleştirilen Endüstri 4.0 prensiplerine uygun ilk fabrika

- Antalya'da devlet destekli ilk Ar-Ge Merkezi

- En fazla kadın istihdam eden (Yüzde 30) şirket ödülü

- Yüzde 100 yerli sermayesi ile 500 Anadolu Kaplanı içinde 261'nci

- 150 milyon Euro'luk yatırımla geri dönüşüm kâğıt üretim tesisleri hedefi

- Tekirdağ Çerkezköy fabrikası 2018 yılının son çeyreğinde faaliyete geçecek

- 2018 sonu itibariyle ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alınacak

- Turquality çalışmaları tamamlanacak.

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