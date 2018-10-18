Ankutsan tasarımı ürüne 'Yetkinlik Ödülü'

ANTALYA, () - ENDÜSTRİDE dijital devrim yaratan 4.0'ın sektördeki ilk uygulayıcısı olan Antalya Kutu, Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret ve Sanayi A.Ş (Ankutsan), Ambalaj Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen geleneksel 'Ambalajın Ay Yıldızları' adlı yarışmada ödül aldı.

Antalya Ar-Ge Merkezi'nde geliştirilen Dozaj Pompası Seperatörü ile Ambalaj Sanayicileri Derneği'nin yarışmasına katılan Ankutsan, 'Endüstriyel Ürünler' dalında 'Yetkinlik Ödülü'ne layık görüldü. Devlet destekli ilk Ar-Ge Merkezi'ni geçen yıl Antalya'da faaliyete geçiren Ankutsan, oluklu mukavva üretimi ile dünyada birçok sektörün global tedarikçileri arasında yer alıyor. Ankutsan'ın endüstriyel ürün dalında kazandığı ödülü, törenle takdim edildi.

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