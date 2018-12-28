Ankutsan Rally Team'e 2 ödül

ANTALYA, () - TÜRKİYE Ralli Şampiyonasında Grup N 1'nciliği ve yurt dışında düzenlenen ralli şampiyonalarında Türkiye'yi başarıyla temsil eden Ankutsan Rally Team, iki ödülünü Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı'nın elinden aldı.

TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen 2018 TOSFED Gala Gecesi, iş, siyaset ve cemiyet hayatından birçok ismin katılımıyla yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'in de katıldığı gecede, ralli, trial, offroad, drift, pist, karting, rallikros, tırmanma ve klasik otomobil branşlarındaki ulusal şampiyonaların genel klasman ve kategorilerinde dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri verildi.

Ankutsan Rally Team'in ödülünü, Ankutsan A.Ş kurucu ortağı Mustafa Çakal ve Co-Pilot Mehmet Köleoğlu birlikte aldı. Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 2018'de de Grup N birinciliğini alan Ankutsan Rally Team, Portekiz'de düzenlenen Balkan şampiyonasının final yarışması olan 'Rallye Casinos do Algarve'de Türkiye'yi temsil etmiş, zorlu rakipleri arasından 2'ncilikle ayrılmayı başarmıştı.

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