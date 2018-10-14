Ankara’nın Başkent oluşu Yenimahalle’de kutlandı

ANKARA’nın başkent oluşunun 95’inci yıl dönümü,Yenimahalle Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde 5-13 Ekim Uluslararası Başkent Ankara Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Türk Dünyasının Başkenti Ankara' konseri büyük beğeni topladı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen geceye, Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Avni Spahiu, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Feridun Güngör ve yönetimi, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, STK yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'ÜLKELERİN BAŞKENTLERİ O ÜLKENİN SİMGESİDİR'

Kısa bir açılış konuşmasıyla vatandaşları selamlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Ülkelerin başkentleri o ülkenin simgesidir. Ülkeler başkentleriyle anılır, markalaşır. Ankara bu anlamda çok zaman kaybeden, hak ettiği değeri görmeyen bir başkent konumunda. Ben en çok bu duruma üzülüyorum. Bence; Ankara’ya hizmet etmek ibadettir.Ankara sadece Ankara’da oturanların değil, her yurttaşımızın üzerine titremesi gereken, koruması gereken bir şehirdir” dedi.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan ise, Ankara tarihinde üç önemli olayın yer aldığını belirterek, bunların Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, Ankara’nın Başkent oluşu ve Atatürk’e hemşerilik beratının verilmesi olduğunu söyledi.

DOLU DOLU GEÇEN BİR GECE

Ankara Kulübü Seğmenleri gösterisiyle başlayan konserde; Balkanlar ve Türk dünyasından gelen sanatçılar, hem kendi dillerinde, hem de Türkçe şarkılar söyledi, şiirler okudu, yöresel dans gösterilerini sundu. Ayrıca Kazakistanlı bir tasarımcının 'Hanım' adlı defilesi geceye renk kattı. Ankara’nın yetiştirdiği Çubuklu sanatçı Mustafa Kemal Şimşek de gecede Ankara türkülerini ard arda sıralarken salonu dolduran konuklar da Ankara havası oynadı.

10 FARKLI KATEGORİDE TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ

Programda; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan her yıl olduğu gibi bu yılda spordan sanata, yayıncılıktan turizme, eğitimden ekonomiye 10 farklı kategoride Ankara’ya değer katanlara teşekkür plaketlerini verdi.

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