Ankaragücü Başkan Akgül’ü ziyaret etti

ANKARA,() - ANKARAGÜCÜ Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Elmacı ve Basın Sözcüsü Serhat Kahveci, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerinden dolayı dernek yönetimine teşekkür eden Başkan Akgül, “Ankaragücü’nün fedakâr taraftarını bir çatı altında toplayan ve takımın en büyük destekçisi olan Ankaragücü Taraftarlar Derneği yönetimini kutluyorum. Taraftar takımın dinamosudur, en büyük güç kaynağıdır. Ankaragücü, Başkent’in en büyük markasıdır. Herkesin şehrimizin takımı Ankaragücü’ne sahip çıkarak maçlarda tribünleri doldurması lazım” dedi.

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