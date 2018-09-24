Ankara’da yangın: 1 yaralı

ANKARA’nın Çubuk ilçesindeki bir evde mutfak davlumbazından çıktığı belirtilen yangında, bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Yangın, Mehmet Ali Acıelma’ya ait Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerindeki bir apartmanın 3’ncü katındaki evde meydana geldi. Acıelma, yangını fark etmesi üzerine olayı 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Mehmet Ali Acıelma’ya ait 3’ncü kattaki evinin mutfağındaki davlumbazdan çıktığı belirlenen yangında ev sahibi yangına müdahale ettiği sırada ellerinden hafif yaralandı. Çıkan yangında, evin odaları ve mutfakta maddi hasar meydana geldi.

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