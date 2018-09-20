Ankara’da Niğde Günleri başladı

Ali KADI/NİĞDE,()-ANKARA’da düzenlenen Niğde Günleri başladı.

Bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen etkinlik Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Niğde Günleri’nde, ilin tarihi, coğrafi, kültürel ve ekonomik değerleri tanıtılıyor. 23 Eylüle kadar devam edecek etkinliğin açılışına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Milli Savuma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Vali Şimşek, "Binlerce yıllık yaşanmışlığın derin izlerini taşıyan Medeniyetlerin Yaşatıldığı Şehir Niğde'nin; kültürel değerlerini, folklorunu, geleneklerini, yöresel ürünlerini ve sektörel değerlerini sizlerle buluşturmak ve Niğdemizi her yönüyle tanıtmak için, Türkiye'nin kalbi Ankara'da bir araya geldik. Bu etkinliğimiz ile Niğde'ye gelemeyen, gelip de doyamayan hemşerilerimize Niğde'yi yaşatmak istedik. Niğde türkülerini birlikte söylemek, Niğde şiirlerini birlikte dillendirmek, kısaca başkentte bir "Niğde Rüzgarı" estirmek istedik. Bu sebeple de başta Valiliğimiz ve Niğde Belediyemiz olmak üzere, ilçe ve belde belediyeleri, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, kamu kurumları, ticaret ve sanayi odası, esnaf odası ve sivil toplum kuruluşları ile buradayız. Bizler Kentimizin yöneticileri olarak kendimizi Niğde'nin ve Niğdelilerin emanet edildiği kişiler olarak görüyor ve bu bilinçle Niğde'yi ileriye taşıyacak projeler üretme çabası ve çalışması içerisindeyiz” dedi.

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