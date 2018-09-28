Ankara’da Kahramanmaraş Günlerinin 3'üncüsü düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ,()-KAHRAMANMARAŞ Valiliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının da işbirliği ile Ankara'da Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nin bu yıl 3'üncüsü düzenlendi.

3'üncü Kahramanmaraş Tanıtım Günleri'nin açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç ve Habibe Öçal MHP Milletvekili Sefer Aycan, CHP Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, KSÜ Rektörü Prof.Dr. Niyazi Can, ilçe belediye başkanları, protokol mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nde 27-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 3'üncüsü Kahramanmaraş Tanıtım Günleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.Ankara Büyükşehir Belediyesi Seymenler Takımı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Halkoyunları Ekibi gösteri yaptı. Halkoyunları gösterilerinin ardından dünyaca ünlü Maraş Dondurması kesilerek dondurma şovu gerçekleştirildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından açılışa katılan tüm misafirler hep birlikte stantları gezdiler.Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde 30 Eylül 2018 Pazar gününe kadar açık kalacak olan 3'üncü Kahramanmaraş Tanıtım Günleri'nde Kahramanmaraş'ın kültürü, turizmi, ekonomisi, gelenek ve görenekleri her yönüyle tanıtımı yapılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, açtığı stantta ildeki değişim ve dönüşümü yansıttığı gibi devam eden projeleri de ziyaretçilere tanıtıyor.

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