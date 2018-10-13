Ankara Ticaret Borsası’ndan öğrencilere yardım

Zeynep GÖRGÜLÜ ŞEREFLİKOÇHİSAR (ANKARA) () –ANKARA Ticaret Borsası (ATB) Şereflikoçhisar Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerine giyim, ayakkabı ve kırtasiye malzemesi yardımı yapılırken okulun çeşitli ihtiyaçları da karşılandı.

Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, ATB Meclis Başkanı İbrahim Öztürk ve üyeler ile birlikte Şereflikoçhisar Kaymakamı Sedat Yıldırım’ı ve Belediye Başkanı Ferda Polat’ı ziyaret etti. Başkan Faik Yavuz ziyarette yaptığı konuşmada, bu yıl ilçeye yeni bir borsa binası yaptırılacağı müjdesini verdi.

Daha sonra Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileriyle buluşan Başkan Yavuz ve beraberindekiler, buradaki yurtta kalan 140 öğrenciye giyim, ayakkabı ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Öğrencilerin sıkıntısını ve isteklerini de dinleyen Yavuz, öğrencilerin yanlarında olduklarını belirtti. Ziyaret kapsamında, Halide Edip Adıvar’ın aynı adlı eserinden uyarlanan ‘Ateşten Gömlek’ isimli tiyatro sahnelendi.

FOTOĞRAFLI