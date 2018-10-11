‘Ankara Lojistik Zirvesi’ Kahramankazan’da başladı

Hasan POLAT/ KAHRAMANKAZAN, (Ankara), () - DÜNYANIN en önemli lojistik üsleri arasında yer alan Kahramankazan’daki Ankara Lojistik Üssü, ‘Ankara Lojistik Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı.

Ankara Lojistik Zirvesi, Kahramankazan’da bulunan Ankara Lojistik Üssü yerleşkesinde başladı. 11-13 Ekim tarihleri arasında sürecek olan zirvenin açılış törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ATO Başkanı Gürsel Baran, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, Ankara Lojistik Üssü Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Gündüz ve sektörde faaliyet gösteren firmaların yöneticileri ile sanayici ve iş adamları katıldı. Zirve kapsamında sektörde faaliyet gösteren firmaların ve zirvenin paydaşlarının yer aldığı fuarda düzenlendi. Ayrıca, Başkan Ertürk üssün hayata geçirilmesine ve zirveye katkılarından dolayı anlamlı bir ödüle layık görüldü.

‘ANKARA ÇOK BÜYÜK BİR FEDAKARLIK GÖSTERDİ’

Başkan Ertürk, yaptığı konuşmada, zirvenin Ankara için gurur verici olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Başkent Ankara, kaliteli ürünler üreterek bu ürünleri uluslararası piyasalarda satabilen, ticaretiyle, sanayisiyle gerçekten büyük bir bütünlük içerisinde bu ülkenin büyük bir mihenk taşı olmaya devam etmektedir. Ankara çok büyük bir fedakarlık gösterdi. Bugün burada, sadece ekin ektiğimiz bir tarlanın, bu ülkenin ihracatında ve taşıma sektöründe bir göz bebeği haline gelişinin en güzel örneği sergileniyor. Türkiye’ye karşı ekonomik ve siyasi saldırıların olduğu bir süreçte, ‘Biz de buradayız, biz de varız’ diyerek bir araya gelen, ülkemiz için her şeyini ortaya koyan bu yürekli insanlara teşekkür ediyorum.”

FOTOĞRAFLI