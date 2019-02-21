Ankara kayak takımı yarışmaya Ilgaz Dağı'nda hazırlanıyor

ANKARA Büyükşehir Belediye kayak takımı her yıl olduğu gibi bu yılda müsabakalara Ilgaz Dağı'nda hazırlanıyor.Ankara Büyükşehir Belediye kayak takımı, 25-27 Şubat tarihleri arasında Ardahan'da yapılacak olan Türkiye 2. Etap yarışmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Hafta sonu Ilgaz Dağı'nın yolunu tutan sporcular, 150 santimetreyi geçen kar kütlesi üzerinde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Takım antrenörü Fatih Yüksel, "Etap yarışmasını 15 madalya ile kapattık. Hedefimiz 20 madalya. İnşallah iyi sonuçlarla geri dönmek ve Türkiye şampiyonası çalışmalarımızı Doruk pistinde yaparak hazırlanmak istiyoruz. Çalışmalarımızı kolaylaştırıp pistlerin hazırlanmasında bizi destekleyen Ilgaz kaymakamı Muhammed Gürbüz'e teşekkür ederiz" dedi.

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