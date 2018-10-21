Ankara'da STK'lardan 'Ankaralı aday' çağrısı

ANKARA'da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları (STK), yaklaşan yerel seçimler öncesinde bir araya geldi. Toplantıya katılan 1500'e yakın STK temsilcisi, siyasi partilerin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için göstereceği adayın Ankaralı olması çağrısında bulundu.

Ankara’da faaliyet gösteren STK'ların temsilcileri, 29 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler öncesi kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıya, Ankara Kulübü Derneği, Başkent Ankara Dernekler Federasyonu, Muhtarlar Federasyonu, Ankara Dernekler Federasyonu, Ankara Hurdacılar Odası, BAŞKON Federasyonu, Haymanalılar Federasyonu, Çubuk Federasyonu, Çamlıdere Federasyonu, Kızılcahamam Çamlıdere Federasyonu, Nallıhan Derneği, Anadolu Dernekler Birliği, Doğa Dostları Derneği, AYDER, ESYAV Vakfı, Çamlıdere Dernekler Birliği, Sağlık-Sen, Genç Eğitim Sen’in de aralarında bulunduğu 1500'e yakın STK temsilcisi katıldı.

Toplantıya katılan STK temsilcilerinden oluşan komisyon, siyasi partilere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için gösterecekleri adaylara ilişkin bir çağrıda bulundu. Sivil toplum kuruluşlarının ortak kararı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için gösterilecek adayın, Ankara’nın sorunlarını bilen ve çözüm üretebilecek Ankaralı biri olması istenildi. STK'lar ayrıca toplantıda alınan kararların önümüzdeki günlerde rapor halinde yayınlanması ve siyasi partilere gönderilmesi şeklinde karar aldı.

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