ANKAmall’da lezzet dolu 23 Nisan şöleni

ANKARA, () - ECE Türkiye Proje Yönetimi tarafından yönetilen, birbirinden renkli etkinlikleriyle Ankaralıların buluşma noktası olan ANKAmall, 22-23 Nisan tarihleri arasında ünlü şefler Sahrap Soysal ve Danilo Zanna’yı ağırlayacak.

ECE Türkiye Proje Yönetimi tarafından yönetilen, birbirinden renkli etkinlikleriyle Ankaralıların buluşma noktası olan ANKAmall, bu kez lezzet durağı oluyor ve ünlü şefleri ağırlıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması ile coşku dolu geçecek etkinlikler özellikle anneler ve çocukları için çifte bayram yaşatacak.

22 Nisan Pazar günü, “Yemeklere Mutluluk Katan Kadın” olarak tanınan Sahrap Soysal’ın Ankaralılarla buluşup söyleşi ve workshoplarla renk katacağı etkinlikler, 23 Nisan Pazartesi de ünlü İtalyan aşçı Danilo Zanna ve pasta süsleme yarışmasıyla devam edecek. Etkinlikler saat 14.00-16.00 arasında gerçekleşecek.

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