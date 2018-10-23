Anka’dan enflasyonla mücadeleye destek

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Özel Anka Hastanesi, 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na, muayene ücretlerine en az yüzde 10 indirim yaparak tam destek verdi.

'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nden tam destek geldi. Özel Gaziantep Anka Hastanesi tarafından, enflasyonla mücadeleye etkin katılım doğrultusunda, hasta muayene ücretlerine en az yüzde 10 indirim uygulanacağı açıklandı.

Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu sıkıntıların üstesinden ortak hareketle, hep birlikte gelebileceğimizi dile getiren Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Cengiz Bayram, "Hizmete girdiğimiz ilk günden itibaren alanında uzman kadromuz, dinamik ekibimiz ve son teknoloji cihazlarımız ile hasta menfaatleri doğrultusunda hastaya ekonomik, hızlı teşhis ve hızlı tedavi hizmeti sunmayı ilke edindik. Bu bilinç ile milletimizin menfaati söz konusu olduğunda alınan her türlü kararın destekçisi olmayı bir görev sayarız. Bu mücadele hepimizin mücadelesi. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından başlatılan, 'Enflasyon ile Topyekün Mücadele Programı’na desteğimiz tamdır. Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak biz, bu kapsamda sorumluluk yükleniyor ve üzerimize düşeni yapıyoruz. Hastanemizdeki tüm alanlardaki sağlık hizmetlerine yıl sonuna kadar en az yüzde10 indirim uygulayacağız. Programın başarısı için mücadeleye herkesin katkı vermesi gerektiğine inanıyoruz. Bu topyekun mücadele ile ekonominin çarklarının daha sağlıklı döneceğine ve Türkiye’nin kazanacağına inanıyoruz" dedi

Hastalar, Özel Gaziantep Anka Hastanesi’ne asılan afişlerle bu konuda bilgilendirildi.

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