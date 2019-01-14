Anka Hastanesinde yangın tatbikatı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Özel Anka Hastanesi’nde acil eylem planı kapsamında gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Tatbikat kapsamında hastanede çıkan yangın nedeniyle yangın alarmı devreye alınarak hastane yangın prosedürü uygulanmaya başlandı. Yangın sireninin duyulması ile birlikte yangın söndürme, arama kurtarma ve ilk yardım ekibinde görevli olan hastane çalışanları tarafından güvenlik birimlerine bilgi verildi. Yapılan ihbar ile yangına müdahale timi 1 dakika gibi kısa bir sürede olay yerine ulaştı. Bir yandan yangın söndürülmeye çalışılırken bir yandan hastane çalışanları tarafından yoğun bakım ve servislerde yatan hastalar tahliye edilerek güvenli bölgeye taşındı. Kurtarma çalışmaları sırasında hastane koridorlarında hareketli dakikalar yaşandı.

Hastane bahçesine çıkarılan bazı hastaların tedavileri burada kurulan birimlerde yapılırken sedyeye alınan durumu ağır olan hastalar ise ambulansla başka hastanelere nakledildi. Panik oluşmaması için tatbikat öncesi ve sırasında hastanede bulunanlar, yapılan anonslarla bilgilendirildi.

Gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılan ve sorunsuz şekilde tamamlanan tatbikat ile her türlü olasılığa personellerin hazır hale getirildiğini vurgulayan hastane başhekimi Fırat Dalgıçer, "Tatbikat ile hasta ve personel tahliyesi, kurtarma işlemlerinin nasıl yapılacağı, tüm ekip ve personelin hareket kabiliyetinin ölçülmesi ile bilgi ve bilinçlerinin artırılması, eksikliklerin giderilmesi, hastaneyi normal işleyişine döndürmek amaçlandı. Çok verimli bir tatbikat oldu. Tüm olumsuzluklara önceden hazır olabilmek amacıyla bu tür eğitim ve tatbikatlarımıza devam edeceğiz" dedi.

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