Anka'da 3 kişi daha şekere 'elveda' dedi

ÖZEL Gaziantep Anka Hastanesi şeker hastalarına umut olmaya devam ediyor. 3 şeker hastası daha Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde gerçekleştirilen diyabet cerrahi operasyonu ile sağlığına kavuştu.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi, birçok hastalığa neden olan ve kişinin hayat kalitesini düşüren en önemli sağlık sorunları arasında yer alan Tip 2 diyabet hastalığının tedavisi konusunda aldığı başarılı sonuçlarla sadece Türkiye değil, dünyanın dört bir yanından gelen hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor.

Uzun süredir şeker hastalığı ile mücadele eden 3 kişi daha Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde gerçekleştirilen diyabet cerrahisi ile sağlığına kavuştu. Ameliyatın ardından Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde kontrolleri yapılan ve sağlık durumlarının gayet iyi olduğu belirlenen hastaların mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

23 yıldır şeker hastası olan 63 yaşında yaşındaki Ali Taşçı, hayatını olumsuz etkileyen bu hastalıktan kurtulmak için arayışa girdi. Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde yapılan başarılı ameliyatla birçok kişinin şeker hastalığından kurtulduğunu öğrenen Taşçı, hemen Özel Gaziantep Anka Hastanesi’ne başvurdu. Ameliyat olan hastalarla görüşen ve sonuçtan memnun olduklarını öğrenen Taşçı, bir gecede ameliyat olmaya karar verdi. Özel Gaziantep Anka Hastanesi metabolik cerrahi ekibi tarafından hastanede yapılan tetkikler sonucu ameliyat açısından bir engelinin olmadığı belirlenen Taşçı hemen ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatın ardından şekeri düşen ve şekere bağlı yaşadığı sağlık problemlerinden kurtulan Taşçı, yaşadığı sevinci şu sözlerle anlattı:

"23 yıldır şeker hastasıydım. İnsülin ve ilaç kullanmamam rağmen şeker değerim 400 mg altına düşmüyordu. Şekere bağlı olarak ellerimde ve ayaklarımda ödem ve uyuşmalar oluyordu. Ameliyatın ardından kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Sağlık problemlerim kalmadı, kilo da verdim. Bir akrabam başka bir hastanede 6 ay önce diyabet ameliyatı olmuştu. Ancak o hala kendini halsiz hissediyor. Ben 20 gün önce ameliyat olmamama rağmen kendimi çok iyi hissediyorum. Özel Gaziantep Anka Hastanesi ve doktorlarına çok teşekkür ediyorum"

Diyabet ameliyatı olan bir diğer hasta ise 28 yaşındaki Esra Sarı. Bu hastalıktan kurtulmak için Özel Gaziantep Anka Hastanesi’ne başvuran Sarı’nın da yapılan tetkiklerin ardından ameliyat olmasında bir sakınca olmadığı belirlendi. 4 yıldır şeker hastası olduğunu dile getiren Sarı, “Şeker hastalığına bağlı olarak gözlerimde problem, ellerimde uyuşma, bacaklarımda kramp, ağzımda kuruluk, mide bulantısı vardı ve sürekli halsizlik hissediyordum. Günde 4 kez insülin ve ilaç kullanmama rağmen şeker değerim 500 mg seviyelerinin altına düşmüyordu. Artık bu illetten kurtulmak istiyordum. Başta eşim ve ailem ameliyata karşı çıktı. Ancak ben kararlıydım.Bir araştırma yaptım ve bu ameliyatın Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde başarılı bir şekilde yapıldığını öğrendim. Şu an iyi ki ameliyat olmuşum diyorum. Şeker değerim ameliyatın ardından 100 mg seviyelerine düştü. Ameliyattan önce diyet ve spor yapmama rağmen kilo veremiyordum, ameliyatın ardından 6 kilo verdim. Bu hastalığın çaresi var. Ben şeker hastalığından kurtulmak isteyenlere ameliyatı tavsiye ediyorum" diye konuştu

6 yıldır şeker hastası olan 37 yaşındaki Serkan Büyük de, Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde gerçekleştirilen diyabet cerrahisi ile şekerden kurtuldu. Ameliyattan önce, günde 4 kez insülin ve ilaç kullanmasına rağmen şeker değerinin 400 mg'lerin altına düşmediğini söyleyen Büyük, "37 yaşında olmama rağmen sürekli yorgunluk ve halsizlik halindeydim. Şeker hastalığına bağlı olarak göz damarlarımda kanama, ayaklarımda yanma ve uyuşma vardı. Bu hastalıktan ve onun yarattığı sağlık problemlerinden artık kurtulmak istiyordum. Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde ameliyat olan hastalarla iletişime geçtim, sonuçtan memnun olduklarını öğrenince hiç düşünmedim. Yapılan tetkiklerde ameliyat açısından bir sorunum olmadığını öğrendim ve hemen ameliyat oldum. İyi ki de ameliyat olmuşum. Şeker değerim 400 mg'lerden 130 mg'lere düştü. 85 kiloydum, ameliyat sonrası 78 kilo oldum. Ameliyattan kısa bir süre sonra normal yaşantıma da döndüm. Şeker bizim ailede genetik. Annem 15 yıldır şeker hastası. Annem ve diğer akrabalarım benim ameliyatımın ardından umutlandı. Onlar da bu hastalıktan kurtulmak için ameliyat olacaklar. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Metabolik Cerrahi Direktörü Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Olcay Arıcı ise diyabet cerrahisi ile ilgili şu bilgileri verdi: "İlaçla, insülinle ve medikal tedavi ile kontrol altına alınamayan, özellikle Tip 2 şeker hastalarında metabolik cerrahi ameliyatlarıyla kan şekeri etkin şekilde kontrol altına alınabilmekte. Şeker hastalarının bu ameliyat sayesinde şeker değerleri normal seviyelere düşerken, şekere bağlı rahatsızlıkları da ortadan kalkıyor, kilolarını kontrol altına alabiliyorlar. Ayrıca şeker hastalığına bağlı meydana gelebilecek uç organ hasarları da önlenmiş oluyor. Ameliyatları laparoskopik yani kapalı şekilde yaptığımız için hastalar sosyal yaşamlarına erken dönebiliyor. Diyabet hastalarına, hastalığa teslim olmamalarını ve diyabet cerrahi yöntemini düşünmelerini tavsiye ediyoruz"

FOTOĞRAFLı

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×