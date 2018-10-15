Anıt ağaçlara gençlik aşısı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, asırlık ağaçları zararlı bakterilerden arındırıyor ve çürüyen kısımları özel ilaçlarla tedavi edip böcek tahribatına maruz kalan alanları özel macun ile kapatıyor.

Gazi Bulvarı üzerinde yer alan 20 adet çınar ağacını korumak ve bakımını yapmak için kolları sıvayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, asırlık ağaçları zararlı bakterilerden arındırıyor ve çürüyen kısımları özel ilaçlarla tedavi edip böcek tahribatına maruz kalan alanları özel macun ile kapatıyor. Bayındır, Foça, Bornova, Gaziemir, Karabağlar, Kemalpaşa, Konak, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla'da toplam 50 çınar ağacının restorasyon çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlayacak. Anıt niteliği taşıyan çınar ağaçlarının bakım ve restorasyon işinin asıl amacının, çürümüş veya çürümeye yüz tutmuş kısımlarını tedavi etmek olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, tehlike arz eden kısımların da güvenilir hale getirilmesiyle ağacın ömrünün uzatılmasını hedefliyor.

İZMİR, ()

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