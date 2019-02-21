ANFAŞ'ta Spor Ekipmanları fuarı

ANTALYA, () - ANTALYA Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) tarafından düzenlenen Spor Ekipmanları, Takviye Ürünleri & Aktiviteleri Fuarı, Antalya Expo Center'da kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Spor Ekipmanları, Takviye Ürünleri & Aktiviteleri Fuarı, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası ile 22- 26 Mart'ta eş zamanlı Antalya Expo Center'da yapılacak. Avrupa Şampiyonası öncesi gerçekleştirilecek dev organizasyon sayesinde fitness ve vücut geliştirme alanındaki tüm profesyoneller, katılımcı ve ziyaretçilerle bir araya gelecek.