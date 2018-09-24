ANFAŞ Başkanı 2018'in en iyisi

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Triatlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu Aquatlon yarışlarında ANFAŞ Başkanı 69 yaşındaki Ali Bıdı, yarıştığı iki kategoride birincilik ve üçüncülük elde etti. Bıdı, 2018 yılının en başarılı sporcusu kupasıyla da ödüllendirildi.

Avrupa Triatlon Birliği (ETU), Türkiye Triatlon Federasyonu ve Alanya Belediyesi'nin düzenlediği, Alanya Kaymakamlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen Triatlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu Aquatlon Finali yarışları Galip Darı Plajı'nda yapılıyor.

599 sporcunun katıldığı triatlonun dün yapılan ilk gününde, elit kadın ve erkek yaş gruplarında olimpik, sprint mesafe, yıldız, genç erkek ve kadın, büyük erkek ve kadın kategorileri ile aquathlon yarışları koşuldu. Bu kategorilerde toplam 138 sporcu mücadele etti.

Erkekler 60+ yaş kategorisinde önce 1500 metre yüzüp ardından 40 kilometre pedal çevirdikten sonra 10 kilometre koşan Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) Başkanı Ali Bıdı, 3 saat 20 dakikalık derecesiyle ücüncü oldu.

Ali Bıdı bu başarısına Türkiye Triatlon Federasyonu Aquatlon Finali'ni de ekleyerek 65+ yaş kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı. Ali Bıdı ödüllerini eski Triatlon Federasyonu Başkanı Hamdi Güneş ile Türkiye Triatlon Federasyonu Asbaşkanı Sait Babaoğlu'nun elinden aldı.

ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı, ödül töreninde ayrıca 2018 yılı içerisinde yapılan Kuşadası, Eğirdir ve Ünye Triatlon Şampiyonaları'nda elde ettiği birincilikler ile bu yarışta aldığı puanların toplamı ile Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından '65+ Yaş Erkekler Triatlon 2018 Yılı Birincisi' olarak kupa ile ödüllendirildi.