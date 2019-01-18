ANFAD yeni yerinde

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (ANFAD), yeni binalarına taşındı.

Antalya'da 1986 yılında kurulan ve fotoğraf severleri bir çatı altında toplayan ANFAD, Muratpaşa Belediyesi'nce yapılan Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'ne taşındı. Yeni mekânın açılış kurdelesi törenle kesildi. Merkezin A Blok 2'nci katında 116 nolu odasında hizmet sunmaya başlayan ANFAD üyeleri, yeni mekâna taşınmanın mutluluğunu düzenledikleri tanıtım kokteylinde yaşadı.

ANFAD Başkanı Mehmet Boyacı, yönetim kurulu üyeleri Mine Candar, Gonca Doğanay, Hakan Yaman, Özgür Seçmen'in ev sahipliğinde derneğin yeni mekânında düzenlenen tanıtım kokteylinde üye fotoğrafçılara 2019 yılı içinde hayata geçirilecek projeler anlatıldı.

Başkan Mehmet Boyacı, derneğin önceki yerinde geçici olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü hatırlatarak, "Sivil Toplum Merkezi'nde daha verimli çalışmalar yapacağız. Buradaki salonlarda fotoğraf sergileri açacağız, dijital fotoğraf sunumları yapacağız, yarışmalar düzenleyeceğiz, fotoğraf sevdalılarına eğitimler vereceğiz, fotoğraf gezileri düzenleyeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI