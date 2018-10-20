ANDTGİAD üyeleri çocuklarla buluştu

ANTALYA, () - ANTALYA Genç İşadamları Derneği (ANTGİAD) üyeleri, Antalya Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan çocuklarla kahvaltıda bir araya geldi.

ADNTGİAD tarafından, Antalya Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde kalan çocuklara yönelik kahvaltı programı düzenlendi. Dernek Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri çocuklar ilgilendi, onlarla sohbet etti.

Başkan Cengiz, "Çocuklarımızla farklı organizasyonlarda bir araya geliyoruz. Çocuklara destek olmak, yalnızlık hissini engellemek, gençlerimizin topluma duyarlılığını arttırmak için bir araya gelmekten çok mutluyuz. Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler yetkililerine bize bu imkânı verdikleri için teşekkür ederiz" dedi.

Çocuklar kahvaltı sonrasın yapılan etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

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