Andırın Meslek Yüksek Okulu'nda aşure dağıtıldı

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi'ne bağlı Andırın Meslek Yüksek Okulu'nda aşure etkinliği düzenlendi.

Okul salonunda düzenlenen etkinliğe Andırın Kaymakamı Emre Dündar, Belediye Başkanı Baki Tezcan, Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Kenan Sinan Dayısoylu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Kaymak, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Prof. Dr. Kenan Sinan Dayısoylu, "Aşure etkinliği çerçevesinde birçok yerde düzenlenen programlara bizlerde dahil olduk, programa katılan daire müdürlerimiz ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.ö Dedi. Öğrencilerin Yurt sorunu içinde Kaymakam Emre Dündar ve Belediye Başkanı Baki Tezcan'ın da çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Prof. Dr. Dayısoylu, umarım en kısa sürede bir netice alırız" dedi.

Konuşmanın ardından dua edildikten sonra öğrencilere ve protokole aşure dağıtıldı.

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