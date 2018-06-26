Andırın'da kablo hırsızları tutuklandı

İskender ZENGİN/ ANDIRIN(Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ta Türk Telekom'a ait kabloları çalan 2 kişi jandarma tarafından yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Efirağızılı Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, Türk Telekom'a ait 4 telefon direği arasındaki 200 metrelik kablonun kesilerek rulo haline getirildiğini belirledi. Hemen çalışma başlatan jandarma, olayı gerçekleştiren 4 kişiyi gözaltına alıp, hırsızlıkta kullanılan malzemeleri de ele geçirdi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Y. ve E.B. tutuklanarak cezaevine konuldu.

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