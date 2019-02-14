Anayurt raylı sistem hattı için sona gelindi

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Talas-Anayurt Raylı Sistem Hattı'nın finansmanı için İslam Kalkınma Bankası ile toplantı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, en kısa zamanda ihale aşamasına geleceklerini açıkladı.Talas-Anayurt Raylı Sistem Hattı için bir süredir finansman görüşmelerinin yapıldığı İslam Kalkınma Bankası yetkilileri Kayseri'ye geldi. İslam Kalkınma Bankası Ulaşım Projeleri Türkiye Sorumlusu Atiq Ahmed başkanlığındaki heyet ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcüman başkanlığındaki bürokratlar detaylı bir toplantı yaptı.

İslam Kalkınma Bankası Heyeti daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile görüştü. İslam Kalkınma Bankası Ulaşım Projeleri Türkiye Sorumlusu Atiq Ahmed, görüşmelerde son aşamaya geldiklerini belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de şehirler için ulaşımın önemli bir sorun olduğunu ve yerel yönetimlerin de bu konu üzerinde ağırlıklı durduğunu söyledi. Ulaşımı rahatlatmanın birinci şartının toplu taşım sistemlerini geliştirmek olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, "Talas-Anayurt nüfusu en hızlı artan bölgemizdir. Bu nüfusu mevcut raylı sistem hattımıza entegre edecek olan hattın yapımı bizim için çok önemlidir. İnşallah İslam Kalkınma Bankası kredisi ile kısa zamanda yapacak durumdayız. Kısa sürede ihalemizi yapıp temeli atmayı planlıyoruz. İnşallah hep birlikte hayırlı bir işi neticelendireceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI