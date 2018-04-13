Anasınıfı öğrencilerinden uçurtma şenliği

BABAESKİ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” kutlamaları kapsamında anasınıfı öğrencileri uçurtma şenliği düzenledi.

Babaeski Ortaokulu Ana Sınıfı Öğrencileri, Gündüz Onat Festival Alanında 23 Nisan Şenlikleri kapsamında uçurtma etkinliği yaptı. A ve B Ana Sınıfı Öğrencileri Öğretmenleri Ganime Tayfun ve Binnaz Demirel nezaretinde Öğrenci Velilerinin de katıldığı piknik havasında ki etkinlikte çocuklar, gönüllerince anneleri ile birlikte doyasıya eğlendi.

Ana Sınıfı Öğretmeni Binnaz Demirel, etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün Ana Sınıfı Öğrencilerimiz ve Velilerimiz ile birlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, hem uçurtma şenliği hem de çocuklarımıza küçük yaşta doğayı tanıtma amacı ile böyle güzel bir etkinlik düzenledik. Bir gün öncesinde anneler ile birlikte plan program yapılarak, uçurtmalar alındı ve uçurtmalar çeşitli süslerle süslendi. Bugünde festival alanına geldik. Amacımız, anneler ile birlikte çocuklara doğayı tanıtmak ve onlarla eğlenceli, güzel bir vakit geçirmektir” dedi.