Anasınıfı öğrencileri, harçlıklarını TEMA Vakfı’na bağışladı

KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesindeki TEMA Vakfı Örgütü üyeleri, Vakıf çalışmaları hakkında bilgi vermek üzere Bahçelievler İlkokulu Gülen Yüzler Anasınıfı’nı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında TEMA Vakfının kuruluş amacı ve yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verilerek, öğrencilerin sordukları sorular cevaplandırıldı. Daha sonra öğrencilerin kendi aralarında toplamış oldukları harçlıklarını TEMA Vakfı’nın fidan dikim faaliyetlerine destek olmak üzere Vakıf yetkililerine teslim etti. TEMA Vakfı Lüleburgaz Sorumlusu, Orman Yüksek Mühendisi Vicdan Aladağ, etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı veren Okul Müdürü Taylan Arıbaş olmak üzere, sınıf öğretmeni Sevda Gür, TEMA’nın amaç ve çalışmaları hakkında bilgi veren TEMA Gönüllüsü İsmail Arkın’a teşekkür etti.