ANAP Manavgat kongresi yapıldı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT,() - ANAVATAN Partisi (ANAP) Manavgat İlçe Teşkilatı 1'inci Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi. Kongrede başkanlığa Sebahattin Acar seçildi.

Kongreye ANAP genel başkan yardımcıları Ali Karnap, Filiz Korkmaz, Cengiz Satı ile Burak Türkeş, Antalya İl Başkanı Sancar Karhan da katıldı. Tek liste halinde gidilen seçimde kapalı zarf usulü yapılan oylamada Sebahattin Acar, başkan seçildi. ANAP ilçe başkanı seçilen Sebahattin Acar, parti olarak 65 ilde teşkilatlanmayı tamamladıklarını ve 44 ilde seçimlere katılma yeterliliği aldıklarını belirtti. Acar, Türkiye'nin Turgut Özal'ın misyonu ve vizyonuna ihtiyacı olduğunu, ANAP olarak ülkeyi daha yukarılara taşıma hedeflerinin olduğunu belirtti.

ANAP Manavgat İlçe Teşkilatı yönetimi Sebehattin Acar'ın başkanlığında Naim Ferhat Yavuz, Semir Köse, Orhan Akkurt, Çetin Dağlı, Fazlı Seçen, Cem Karadaş, Sevim Acar, İrem Acar ve Timur Köse'den oluştu.

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