MUĞLA'nın Datça ilçesinde anaokulu öğrencilerine, uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, Zübeyde Hanım Anaokulu Trafik Eğitim Pisti'nde gerçekleştirilen eğitimde, 159 anaokulu öğrencisine, trafik kuralları ve trafik işaretleriyle yaya ve sürücülerin trafikte uyması gereken konular ve trafik kazalarının oluş sebeplerini anlattı. Yapılan bilgilendirme sonrası öğrenciler, trafik eğitim pistinde uygulamalı olarak trafik kurallarını öğrendi. Anaokulu Müdürü Ömer Akın, 2017-2018 eğitim öğretim yılında okul bahçesinde yapılan trafik eğitim pistinin, 'Eğitimde İyi Örnekler' projeleri arasında Muğla'da birinci seçildiğini hatırlatarak, "Amacımız, öğrencilerimize küçük yaşta trafik eğitimi vermek, geleceğin bilinçli sürücülerini yetiştirmektir" dedi.

Mehmet ÇİL / DATÇA( Muğla), ()

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