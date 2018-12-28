Anaokulu öğrencilerinden jandarmaya ziyaret

TOKAT, () - TOKAT’ın Almus ilçesinde anasınıfı öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Almus Anaokulu öğretin gören 4 çocuk öğretmenleri gözetiminde öğrenim Almus İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Çocuklar, Jandarma personelleri tarafından karşılandı. Ziyaret kapsamında, öğretmen ve çocuklara Jandarmayı tanıtıcı kısa bilgiler verildi. Ardından birlikteki araçlar tanıtıldı. Ziyaret anısı olarak Jandarma çocuk dergisi ve çeşitli objelerden oluşan hediyeler dağıtıldı. Ziyaretin amacının, Jandarmayı hatırlayacakları hoş bir anı bırakmak, çocukların moral ve motivasyonunu artırmak, unutulmadıklarını hissettirmek ve Jandarma sevgisini kazandırmak olduğu belirtildi.

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