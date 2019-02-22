Anaokulu öğrencilerinden çiçek üretim sahasına ziyaret

AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nin Efeler Mimar Sinan Mahallesi'ndeki çiçek üretim sahasını, Bahçeşehir Koleji anaokulu öğrencileri ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin Efeler Mimar Sinan Mahallesi'ndeki çiçek üretim sahası, Bahçeşehir Koleji anaokulu öğrencilerini konuk etti. Bahar aylarında Aydın'ı güzelleştirecek çiçeklerin dikildiği fidanlığı ziyaret eden minikler, çiçeklere dokundu, nasıl yetiştikleri hakkında bilgi aldı. Fidanlıktaki hercai menekşe, godetya ve aslanağzı gibi çiçeklerin üretimleriyle ilgili bilgi alan çocuklara, ziyaret sonrasında Büyükşehir Belediyesi'nin küçük hediyeleri de verildi. Çocuklar ayrıca, kendilerine hediye edilen saksılara istedikleri çiçeklerden dikerek, annelerine hediye etmek üzere götürdü. Çocukların kişisel gelişimleri için etkinlikler yapmaya devam edeceklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, "Çocuklarımız geleceğimiz. Onlara çevre ve doğa bilincini aşılamak için toprakla ve doğayla iç içe olmaları gerekiyor. Bizler de her fırsatta çocuklarımızı toprakla ve çiçeklerle buluşturuyoruz. Çocuklarımıza mutlu bir gelecek için çalışmalarımız sürecek" dedi

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