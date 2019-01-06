Anamuryum'un zirvesinden sahile uçtular

Mithat ÜNAL/ANAMUR/MERSİN, () - MERSİN'in Anamur ilçesinde bir araya gelen 25 paraşütçü, yaklaşık 350 metre yükseklikteki Anamuryum Antik Kenti'nin zirvesinden uçuş gerçekleştirdi.

Etkinlik sonrası konuşan Anamur Havacılık Ekstrem Spor Kulübü Başkanı Süleyman Solak, "Dünyanın en genç akrobasi pilotu 15 yaşındaki kardeşimiz Harun Karateke bizi kırmayarak geldi ve ilk uçuşunu gerçekleştirdi" dedi. Adrenalin dolu anlar yaşadığını dile getiren Harun Karateke ise "Burada olmak güzel bir mutluluk herkesin uçmasını tavsiye ederim" diye konuştu. Paraşütçülerin havada sergiledikleri performans büyük beğeni topladı.



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