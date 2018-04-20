Anamur’da korkutan yangın

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () – MERSİN’in Anamur ilçesinde 5 katlı binanın 3’ncü katında çıkan yangı çevrede paniğe neden olunken 2 kişi dumanda etkilendi.

Yangın, Akdeniz Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’ndaki 5 katlı Bozkurt Apartmanı'nın 3’ncü katında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dairenin üst katında ve yanındaki dairelerde oturan 51 Yaşındaki Fatma Uysal ve 62 yaşındaki Aysel Üniver, dumandan etkilenerek sağlık ekipleri tarafından Anamur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesi nedeni ile binaya yayılmadan söndürüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de geniş tedbir aldığı yangına müdahaleye Orman İşletme Müdürlüğü de bir arasözle destek verdi. Evde kimsenin olmaması olası bir can kaybı ve yaralanmayı önledi.

Emekli Tabu Müdürü Ziya Nazik’e ait evin boş olması nedeni ile can kaybı yaşanmaz, maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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