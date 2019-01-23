Anamur’da feci kazada motorcu yaşamını yitirdi

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () – MERSİN’in Anamur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında genç motosikletçi yaşamını yitirdi.

Kaza, Sultan Alaaddin Mahallesi’nde meydana geldi. Ozan Demir(29) yönetimindeki plakasız motosiklet, Yakup O.’nun(61) kullandığı 33 LF 309 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet hurdaya dönerken sürücü Ozan Demir’de çarpmanın etkisi ile savrularak düştüğü yerde yaşamını yitirdi. Demir’in cansız bedeni Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



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