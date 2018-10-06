Anamur’da Alman simidi dağıttılar

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()- MERSİN’in Anamur ilçesinde Almanya’nın Bingen kentinden gelen 10 kişilik kardeş kent heyeti, vatandaşlara Alman simidi dağıttı.

Bingen’den gelen heyet ilçede çeşitli etkinliklere katıldıktan sonra Muşurup Sanat Sokağı’nı gezdi. Heyet Belediye Başkanı Mehmet Türe'nin de katılıyla beraberinde getirdikleri Alman simidini dağıttı. Başkan Türe, Bingen’in meşhur tuzlu simitlerinin burada tanıtıldığını söyledi.

Kaynaşma amaçlı bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden Türe, kendilerinin de Alman heyetin bu etkinliğine misafir olduklarını belirterek, bu tür etkinliklerin devam edeceği söyledi.

Bingen Anamur Dostluk Derneği eski Başkanı Helmut İrmen, amaçlarının hem Almanya’nın simidini kardeş kentte tanıtmak, hem de kardeşlik ilişkilerini devam ettirmek olduğunu ifade etti.



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