Anamur'da üretici pazarının temeli atıldı

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () - MERSİN'in Anamur ilçesinde belediye tarafından projelendirilen 'Köylü Üretici Pazarı'nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Akdeniz Mahallesi'ndeki törene başta Belediye Başkanı Mehmet Türe olmak üzere İYİ Parti İlçe Başkanı Erdal Bulut, Gençlik Kolları Başkanı Fatih Akçoru, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

10 yıllık görev süresinde birçok projeye imza attıklarını belirten Başkan Türe, "Köylü pazarı da bu projelerden birisi. Bu projedeki amacımız, üretici ve halkın aracısız buluşmasıdır. Sokak aralarında ürettiğini satmaya çalışan köylülerimizi aracısız, alıcıları ile buluşturmaktır. Köyden bir teyzemiz ürettiği peynirini, sütünü, sebzesini, meyvesini burada istediği zaman, istediği şekilde satışa çıkaracaktır. İnşallah en kısa zamanda tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.



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