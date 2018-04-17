Anamur'da turizm için yürüdüler

Mithat ÜNAL/ANAMUR, (MERSİN),() - MERSİN'in Anamur ilçesinde, Dünya Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Kaymakamlık ve Kültür ve Turizm Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği yürüyüş, Anamuryum Antik Kenti'nden, D-400 karayolu 4 yol kavşağına kadar 2 kilometrelik hatta gerçekleştirildi. Yürüyüşe Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Kara, Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, Jandarma Bölük komutanı Binbaşı Serdar Cangökçe, Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu Müdürü Gürkan Temiz, Dernek Başkanı Fatih Şen, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Yürüyüş öncesi Anamur Yarı açık T Tipi Cezaevi mahkumları, antik kentte mıntıka temizliği yaptı. Yürüyüşe ellerinde turizmle ilgili dövizler taşıyan öğrenciler, turizmle ilgili de geleceğe yönelik önemli mesajlar verdi. Yürüyüşün ardından Yeni Cumhuriyet Meydanı'nda bir tören düzenlendi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmada söz alan Anamur Meslek Yüksekokulu Turizm Öğretim Görevlisi Gökhan Karakeçeli, turizmin evrensel bir faaliyet olduğunu ve dünyada çalışan her yüz kişiden onunun bu sektörden evine ekmek götürdüğünü söyledi. Türkiye'nin turizm adına çok sayıda önemli değerlere sahip olduğunun altını çizen Karakeçeli, Anamur da da bu değerlerden çok fazla olduğunu ve bu değerleri turizmin hizmetine sunmak için herkesin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Bir öğrencinin şiir okuması ile devam eden turizm haftası kutlamaları, Fatih İlkokulu'nun yöresel folklor gösterileri ile sona erdi. Etkinlikler hafta boyunca konferans ve öğrenci gezileri ile devam edecek.



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