Anamur'da kanalizasyon çalışmaları sürüyor

MERSİN, () - MERSİN Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce (MESKİ) Anamur Ören Mahallesi'nde başlatılan 6 milyon 614 bin 515 TL bedelli kanalizasyon şebeke hattı çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, mahalledeki yerleşim birimleri ile TOKİ konutlarından toplanacak atık suların tamamı Atıksu Arıtma Tesisi'ne iletilecek. 6 milyon 614 bin 515 TL bedelli çalışmalar kapsamında, 14 bin 229 metre kanalizasyon şebeke hattı, 342 muayene bacası, 500 parsel bacası, 571 metre terfi hattı, 1 hazır terfi merkezinin inşaatı, mekanik ve elektrik işi yapımının 8 ayda tamamlanması öngörülüyor. Büyükşehir Belediye Başkan Burhanettin Kocamaz, "Atık su hattı olmayan bölgeye ilk olarak modern anlamda bir kanalizasyon ağı döşüyoruz. Vatandaşlarımızın hakettikleri alt yapı hizmetini sunacağız" dedi.

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