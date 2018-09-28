Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () - MERSİN'in Anamur ilçesinde belediye tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.
Muşurup Sanat Sokağı'ndaki etkinlikte Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra bir konuşma yapan Din Görevlisi Yalçın Şahin, Muharem ayının Kur'an'da kıymet verilen 4 aydan birisi olduğunu ve bu aylarda Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi başta olmak üzere birçok önemli olayın yaşandığını söyledi. Öte yandan bağlama eşliğinde söylenen türkü ve ağıtlar vatandaşların beğenisini topladı.
FOTOĞRAFLI
Anamur Belediyesi'nden aşure ikramı
Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () - MERSİN'in Anamur ilçesinde belediye tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi. Muşurup Sanat Sokağı'ndaki etkinlikte Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra bir konuşma yapan Din Görevlisi Yalçın Şahin, Muharem...
Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () - MERSİN'in Anamur ilçesinde belediye tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.
YORUM EKLE