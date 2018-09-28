Anamur Belediyesi'nden aşure ikramı

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () - MERSİN'in Anamur ilçesinde belediye tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Muşurup Sanat Sokağı'ndaki etkinlikte Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra bir konuşma yapan Din Görevlisi Yalçın Şahin, Muharem ayının Kur'an'da kıymet verilen 4 aydan birisi olduğunu ve bu aylarda Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi başta olmak üzere birçok önemli olayın yaşandığını söyledi. Öte yandan bağlama eşliğinde söylenen türkü ve ağıtlar vatandaşların beğenisini topladı.



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