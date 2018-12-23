'Anamur 1'inci Kitap Günleri'ne büyük ilgi

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () - MERSİN'in Anamur ilçesinde düzenlenen 'Anamur 1'inci Kitap Günleri' başladı.

Muşurup Sanat Sokağı'ndaki etkinliğin açılışına Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, yazarlar Bekir Öztürk, Çınar Arıkan, Nevzat Çağlar, Bilge Turgut ve yayınevi sahipleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Başkan Türe, "Yeni yıl arifesinde mini bir kitap fuarı ile baş başayız. Yeni yıla girerken bir canlılık ve hareketliliği amaçladık. Özellikle çocuklarımızın, kitapseverlerimizin ayağına bu hizmeti getirmek istedik" dedi.

Etkinliğe katılan yazarlar ise kitaplara gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından Başkün Türe ve beraberindekiler tarafından açılış kurdelesi kesildi. Etkinlik 30 Aralık'a kadar sürecek.



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