Anadolu’nun eşsiz dansları Yenimahalle’de sahnelendi

ANKARA, () - KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun ‘Danslarla Anadolu’ adlı gösterisi Yenimahalle’de sahnelendi.

Yenimahalle Belediyesi’nin ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programa, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı. Genel Sanat Yönetmenliğini Orhan Alptekin’in yaptığı programda, Halaydan horona kadar halk danslarının en seçkin örnekleri sergilendi.

‘Halk oyunları bizim özümüzdür’ diyen Başkan Yaşar, şunları söyledi: “Bugün sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Bugün bizi biz yapan değerlerden birini izlemeye geldik. Biz halk oyunlarıyla evlendik, halk oyunlarıyla kına gecesi yaptık, törenler gerçekleştirdik. Doğu’nun barı da, Karadeniz’in horonu da, Ege’nin zeybeği de, İç Anadolu’nun kırık havası da bizim. Bizler Cumhuriyeti kuran ve bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan gideceğiz. Biz Yenimahalle’de gelenek ve göreneklerimize, ilime ve bilime hep birlikte sahip çıkacağız.”

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