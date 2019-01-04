Anadolu Yıldızları Osmaniye'de

OSMANİYE, () - GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) projesi, Türkiye'nin yıldız adayları Osmaniye'de buluştu.

2019 yılı faaliyet programında yer alan iki gün süreli Tosyalı Spor Salonunda gerçekleşecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Grup Müsabakaları başladı. Müsabakalara Osmaniye, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş ve Karaman illerinden 8 Kız ve 8 erkek takımı katıldı. Toplamda 80 sporcunun mücadele edeceği Badminton Anadolu Yıldızlar Grup Müsabakalarının açılış seremonisine Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Spor Şube Müdürü Arif Özsarı, Anadolu Yıldızlar Ligi sorumluları, sporcular, antrenörler ve idareciler katıldı. Seremoni öncesi konuşma yapan İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, sporda sürdürülebilir başarı için üretken ve başarılı nesillerin önemini hatırlatarak ANALİG’in bu doğrultuda başarıyla uygulandığını söyledi. Badminton grup yarışmalarına en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarını kaydeden İl Müdürü Loğoğlu, tüm sporseverleri Badminton müsabakalarını izlemeye davet etti.Açılış seremonisi ardından müsabakalar başladı.



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