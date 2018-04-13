Anadolu şampiyonu Anakentspor

SAMSUN,() - SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Anakentspor alt yapıda adından söz ettiriyor.



Anakentspor U15 basketbol takımı, Mersin’de 10-13 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Anadolu Şampiyonası’nda sahaya çıktı. Finale yükselen Samsun temsilcisi, Anadolu Şampiyonluğu için Kocaeli Körfezspor’la karşı karşıya geldi. Final maçını 63-53 kazanan Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Anadolu Şampiyonluğunu elde etti.

Kırmızı-beyazlıların U15 takımıyla ulaştığı başarı Samsun basketbol tarihi içinde bir ilk oldu. Bu kategoride ilk kez bir Samsun takımı Anadolu Şampiyonu olarak Türkiye Şapiyonası A kategorisine gitmeyi başardı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor U15 takımı 4-10 Haziran tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’nda Basketbol devlerinin alt yapı takımları karşısına çıkacak.

Kendilerine verilen destek ve imkanlardan dolayı Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Başkanı Kadir Koçak’a teşekkür eden Basketbol Alt Yapı Koordinatörü Remzi Aydın, “Anadolu Şampiyonu olarak hepimizi gururlandıran bir derece elde ettik. Şimdi ise önümüzde Türkiye Şampiyonası var. Orada da Samsun’u en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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