Anadolu'nun oyuncakları Kepez'de

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi'nin halkın kullanımına açtığı DokumaPark'ta kurduğu Anadolu Oyuncak Müzesi, 2018 yılında 514 bin 928 ziyaretçiye kapılarını araladı. Rekor ziyaretçi sayısına ulaşan müzede, 13 binden fazla oyuncak sergileniyor.

Türkiye'nin en çok ziyaretçi ağırlayan müzesi olan Anadolu Oyuncak Müzesi, 2018 yılında da rekora imza attı. Kepez Belediyesi'nin halkın kullanımına kazandırdığı DokumaPark'ta açılan Anadolu Oyuncak Müzesi, 2018 yılında 514 bin 928 ziyaretçiye kapılarını araladı. Birçok yarışmada Kepez Belediyesi'ne ödül getiren Anadolu Oyuncak Müzesi, hatıraları süsleyen birçok oyuncağı barındırıyor. Kepez Belediyesi'nin örnek bir proje olarak hayata geçirdiği müze, 13 bin oyuncak ve eseri bünyesinde bulunduruyor. Özellikle tatil günlerinde ziyaretçi akınına uğrayan müze, atölye çalışmaları ile de büyük ilgi görüyor. Çocukların ebeveynleriyle keyifli saatler geçirmesini sağlayan oyuncak atölyesinde de birbirinden güzel oyuncaklar yapılıyor.

ÇOK YÖNLÜ BİR MÜZE

Açıldığı günden bu yana binlerce oyuncakla ziyaretçilerini ağırlayan Anadolu Oyuncak Müzesi, çocukluğuna yolculuk yapmak isteyenlerin mutlaka görmesi gereken bir müze. Türkiye'nin en büyük müzesi olan Anadolu Oyuncak Müzesi'ndeki oyuncaklar 15 ayrı konsepte ve 15 ayrı bölümde sergileniyor. Çok yönlü tasarlanan müze, masallardan fırlayan bir bahçeye açılıyor. Müzeyi ziyaret ettikten sonra çıkış kapısına yönelenleri Antalyalıların özlemini duyduğu ve çocukların gezebileceği kara tren karşılıyor. Çeşitli oyun aletlerinin de yer aldığı müzenin bahçesinde zamana meydan okuyan, 1000 yaşında olduğu tahmin edilen iki zeytin ağacı da bulunuyor. Oyun bahçesi, etkinlik alanı, tren kütüphanesi ile Anadolu Oyuncak Müzesi ve bütün bu güzellikleri barındıran DokumaPark ziyaretçilerini bekliyor.

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